Во время матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 Англия — Хорватия с верхнего яруса трибуны упал болельщик, сообщает Evening Standard со ссылкой на администрацию арены. Игра прошла на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась победой англичан 1:0.

Представитель администрации «Уэмбли» подчеркнул, что зрителю тут же была оказана медицинская помощь, и он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Руководство стадиона и УЕФА проведут совместное расследование причин и обстоятельств инцидента.

По словам свидетелей, мужчина упал с верхнего яруса на нижний, после чего эту часть сектора освободили от зрителей.