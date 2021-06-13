Российский боксер Александр Поветкин заявил, что никогда за свою карьеру не принимал запрещенные препараты. Спортсмен сегодня, 13 июня, объявил о завершении выступлений. Весной 2016 года сорвался бой Поветкина с Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона WBC из-за положительной пробы на мельдоний. Позднее россиянин был оправдан по этому делу. В декабре 2016 года не состоялся его поединок с Бермейном Стиверном из-за положительного теста на остарин.

«Я за себя знаю, что никогда не принимал допинг, — цитирует ТАСС Поветкина. — Остарин, как я узнал потом, принимают для того, чтобы мышцы становились больше, здоровее. Я никогда его не принимал».

Также спортсмен отметил, что принимал мельдоний, когда он был разрешен.

«Ничего такого в нем нет. До сих пор за границей принимают нечто подобное, состав тот же, а вот название другое», — добавил Поветкин.

Весной 2016 года большая группа российских атлетов в разных видах спорта была отстранена из-за положительных тестов на мельдоний. Позднее почти все они были оправданы, поскольку было доказано, что препарат может выводиться из организма до полугода и они могли употреблять его до 1 января 2016 года, то есть до включения его в список запрещенных.