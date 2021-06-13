Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев встал на защиту нынешнего голкипера национальной команды Антона Шунина после матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Бельгии. Российская команда уступила со счетом 0:3. В эпизоде со вторым мячом Шунин после навеса отбил мяч прямо на ногу Тома Менье, который и поразил его ворота.

«Для обычного человека может показаться, что второй гол — это ошибка вратаря: отбил на ногу, мог бы сделать лучше и так далее, — приводит «Чемпионат» слова Малафеева. — Когда ты стоишь в воротах и понимаешь, что идёт такая передача, а на неё набегает нападающий, ты не знаешь, коснётся он мяча, ударит в ближний угол, защитник сделает рикошет или никто его не тронет. Это не ошибка».

Малафеев отметил, что вратари в таких случаях стараются выбрать ту позицию, которая бы и смогла скорректировать траекторию полёта мяча, если никто его не коснётся, и предотвратить возможные потенциальные удары или рикошет от игрока.

«То, что в этой зоне не оказалось нашего игрока — стечение обстоятельств, потому что было сложно предугадать такое развитие событий, — добавил Малафеев. — Я говорю своё профессиональное мнение, исходя из своего опыта. Я бы не обвинял Шунина».