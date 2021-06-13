Сербский теннисист Новак Джокович после победы на «Ролан Гаррос» подарил ракетку юному болельщику. По словам первой ракетки мира, он видел мальчика на всех своих матчах на Открытом чемпионате Франции.

В финальном матче Открытого чемионата Франции Джокович вырвал победу у грека Стефаноса Циципаса, уступая 0-2 по сетам. Первые два сета Циципас выиграл 7:6 (8:6), 6:2, после этого Джокович взял три сета подряд — 6:3, 6:2, 6:4.

Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Первый раз титул ему покорился в 2016 году. После этого трофей четыре раза подряд выигрывал Рафаэль Надаль, на счету которого в общей сложности 13 побед на «Ролан Гаррос». Джокович обыграл Надаля в полуфинале турнира в 2021 году.

На счету сербского теннисиста 19 титулов «Большого шлема», по этому показателю он отстает только от Надаля и швейцарца Роджера Федерера (по 20).