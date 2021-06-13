Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после матча первого тура группового турнира Евро-2020 подарил свою капитанскую повязку семилетней болельщице Карине Солдатенко.

«Береги себя, удачи тебе и болей, пожалуйста, за нас. Мы постараемся тебя радовать. Удачи!» — сказал Дзюба.

Девочка снялась с повязкой на фоне стадиона «Газпром Арены», произнеся: «Вперёд, Россия!»

Дзюба дарит капитанскую повязку болельщице. Twitter Евро-2020 pic.twitter.com/ZZLeZtYDqF — Великий Твитсби (@greattvetor) June 13, 2021

Карина Солдатенко — самая юная участница программы UEFA Foundation, в рамках которой болельщики из социальных учреждений Санкт-Петербурга и многодетных семей получили 480 билетов на игры Евро-2020.

Акцию проводят РФС и оргкомитет российской части Евро-2020.

Напомним, что сборная России в первом туре проиграла Бельгии со счетом 0:3. Во втором туре россияне сыграют в Санкт-Петербурге с Финляндией (16 июня), а в заключительном третьем — с Данией в Копенгагене (21 июня).