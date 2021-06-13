Сборная Украины дала бой Нидерландам в стартовом матче Евро-2020. После первого тайма счет был не открыт, однако по истечении часа голландцы повели 2:0 — отличились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута) и Воут Вергхорст.

Подопечные Андрея Шевченко не сдались и смогли отыграться за четыре минуты. На 75-й Андрей Ярмоленко после паса Романа Яремчука забил чудо-гол: форвард «Вест Хэма» прицельно пробил из-за штрафной в дальнюю девятку ворот Мартена Стекеленбурга. В соцсетях болельщики отмечают, что Ярмоленко претендует на титул автора лучшего гола Евро-2020. А уже через четыре минуты Роман Яремчук отличился сам, головой замкнув навес Руслана Малиновского.

В матче Нидерланды — Украина осталось сыграть около десяти минут.