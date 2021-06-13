Сборная Нидерландов по футболу победила Украину в стартовом матче группового турнира Евро-2020 — 3:2.

После первых 45 минут счет не был открыт. На 52-й минуте капитан голландцев Джорджиньо Вайналдум поразил ворота героя первого тайма Георгия Бущана. Через 7 минут Воут Вергхорст сделал счет 2:0.

Тем не менее, подопечные Андрея Шевченко смогли отыграться.

На 75-й минуте Андрей Ярмоленко с передачи Романа Яремчука забил гол, претендующий на звание лучшего гола Евро-2020. Капитан украинцев прицельно пробил в девятку Мартена Стекеленбурга из-за пределов штрафной. Через четыре минуты уже сам Яремчук головой замкнул навес Руслана Малиновского.

Тем не менее, удержать ничью у украинцев не получилось Дензел Дамфрис на 85-й минуте провел победный мяч и принес голландцам победу — 3:2.

Голкипер голландцев Мартен Стекеленбург — самый возрастной футболист из участников Евро-2020. Голкипер «Аякса» родился в сентябре 1982 года, он один из двух игроков 1982 года рождения, наряду с шотландским вратарем Крэйгом Гордоном, родившимся 31 декабря.

Команды провели матч в следующих составах:

Нидерланды: Стекеленбург, Дамфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 64), де Рун, Ф. де Йонг, Вайналдум, Депай (Мален, 90+1), Вегхорст (Л. де Йонг, 88).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13).

В заявку голландцев не попал представитель российского чемпионата — нападающий «Спартака» Квинси Промес.

В другом матче группы C, который состоялся ранее днём, Австрия обыграла Северную Македонию 3:1. В следующем туре Украина сыграет с македонцами (17 июня, Бухарест), а Нидерланды — с австрийцами (17 июня, Амстердам).