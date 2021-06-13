Дина Аверина выиграла три золота на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Женская сборная России по волейболу выиграла у Канады в Лиге наций. Александр Поветкин объявил об уходе из бокса. Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. На Евро-2020 Англия обыграла Хорватию, Австрия – Северную Македонию, а Нидерланды – Украину. Самые интересные новости спорта 13 июня – в дайджесте Nevasport.

Бельгиец Кастань получил переломы глазницы. Врачи команды отказались делать операцию в Петербурге

Защитник сборной Бельгии по футболу Тимоти Кастань получил множественные переломы глазницы в столкновении с Далером Кузяевым в матче Россия — Бельгия на Евро-2020, но футболисту не будут делать операцию в России. Игроку предложили остаться в Петербурге и провести операцию здесь, но врачи сборной Бельгии настояли на его транспортировке домой.

Дина Аверина выиграла три золота и серебро в отдельных видах на ЧЕ по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла три золотых медали и одну серебряную в отдельных видах программы на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

На соревнованиях по триатлону в Московской области погиб спортсмен

В Московской области на соревнованиях по триатлону TITAN-2021 утонул один из спортсменов. Соревнования проходили в городе Бронницы. По данным портала Life, спортсмену было около 42 лет и он имел медицинский допуск к этим соревнованиям и выступал на олимпийской триатлонной дистанции.

Врач сборной Дании сообщил, что Эриксен пережил остановку сердца

Врач сборной Дании по футболу Мортен Боесен рассказал подробности ситуации с полузащитником команды Кристианом Эриксеном. В стартовом матче Евро-2020 хавбек «Интера» потерял сознание в концовке первого тайма и был госпитализирован.

Англия обыграла Хорватию на старте Евро-2020

Сборная Англии победила Хорватию в матче первого тура группового турнира Евро-2020 — 1:0. Единственный мяч провел Рахим Стерлинг с передачи Келвина Филлипса на 57-й минуте.

Россиянки в трех сетах победили Канаду в волейбольной Лиге наций

Женская сборная России выиграла у Канады в матче группового турнира волейбольной Лиги наций со счётом 3:0. Россия уверенно победила во всех трёх сетах: 25:15, 25:12, 25:14.

Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. По словам 41-летнего спортсмена, причиной стал его возраст.

Джокович отыгрался с 0-2 в матче с Циципасом и выиграл «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем «Ролан Гаррос»-2021. В финальном матче сербский теннисист одержал волевую победу над пятым «сеяным» Стефаносом Циципасом из Греции.

Австрия обыграла Северную Македонию на Евро, несмотря на гол 37-летнего Пандева

Сборная Австрии по футболу обыграла Северную Македонию в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со счетом 3:1. За македонцев единственный гол забил капитан Горан Пандев. Форвард поразил ворота Даниэля Бахманна в возрасте 37 лет и 322 дней.

Украина в матче Евро-2020 против Нидерландов отыгралась с 0:2, но проиграла

Сборная Нидерландов по футболу победила Украину в стартовом матче группового турнира Евро-2020 — 3:2. Украинцы уступали после часа игры 0:2, смогли сравнять счет, но пропустили третий мяч на 85-й минуте.