В рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу сегодня, 14 июня, состоятся три матча.

В 16:00 по московскому времени Шотландия и Чехия встретятся на арене «Хэмпден Парк» в Глазго. Лидером группы D на данный момент является Англия, набравшая три очка после вчерашней победой над Хорватией.

В 19:00 стартует первый матч группы Е, в котором сборная Польши сыграет со Словакией на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В 22:00 начнется встреча между Испанией и Швецией, она будет проходить в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха».

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.