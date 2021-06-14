Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца в матче с Финляндией на групповом этапе Евро-2020, дал первый комментарий о случившемся.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали», — цитирует Эриксена журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на издание La Gazzetta dello Sport.

Фотография футболиста появилась на обложке печатной версии итальянской газеты.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 12 июня. На 43-й минуте матча, проходившего в Копенгагене (Дания), Эриксен без сознания упал на газон, не вступая в контакт с другими игроками. Появившиеся на поле медики с дефибриллятором больше 15 минут приводили футболиста в сознание, затем доставили в госпиталь.

Матч был приостановлен, затем возобновлен. Дания потерпела поражение со счетом 0:1.