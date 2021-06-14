Сборная Колумбии по футболу обыграла Эквадор в первом матче группового этапа Кубка Америки. Игра проходила в Куябе (Бразилия) на «Арене Пантанал» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте матча, его автором стал колумбийский полузащитник Эдвин Кордона.

Напомним, команды встречались в рамках группы В. Ранее сборная Бразилии обыграла Венесуэлу с разгромным счетом 3:0 и вышла на первое место. Пятым участником группы является сборная Перу, которая пока не сыграла свой матч первого тура.

Изначально турнир должен был проходить в Аргентине и Колумбии, но был перенесен в Бразилию из-за протестов в Колумбии и неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Аргентине. Бразильская команда хотела бойкотировать турнир, но в итоге приняла решение выступить.