В обновленном рейтинге WTA, опубликованном 14 июня, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 32-й строчки на 19-ю.

Кроме того, россиянка переместилась на 7-е место в чемпионской гонке WTA. В финале «Ролан Гаррос» она потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой, которая поднялась на 15-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.

Россиянка Вероника Кудерметова опустилась на 32-е место, Екатерина Александрова сохранила 34-ю позицию. Дарья Касаткина отыграла две строчки и стала 35-й, Светлана Кузнецова поднялась на 39-е место. Остальные представительницы России оказались за пределами топ-80.

Первой ракеткой мира, напомним, является австралийка Эшли Барти. Второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.