В итальянском Римини продолжается предварительный этап волейбольной Лиги наций. Сегодня, 14 июня, на арене «Римини Фьера» женская сборная России встретится с Сербией в рамках 12-го тура. Матч начнется в 13:00 по московскому времени.

В рамках группового турнира каждой команде предстоит сыграть по 15 матчей, затем четыре сильнейшие сборные выйдут в плей-офф. Однако сборная России под руководством Серджо Бузато пока не входит в топ-4, занимая шестое место с 20 очками.

В активе российской команды победы над Германией, Бельгией, Италией, Доминиканской Республикой, Таиландом, Южной Кореей и Канадой, в пассиве — поражения от Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции.

Сборная Сербии располагается на 10 месте с 14 набранными очками.