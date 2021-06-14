В Санкт-Петербурге вводятся новые антиковидные ограничения в период проведения Евро-2020. Они будут касаться в том числе и посещения фан-зон.

С 14 июня всех посетителей фан-зон обяжут носить маски. С 17 июня в фан-зонах не будет проводиться оказание услуг общественного питания и продажа продуктов питания, за исключением напитков.

С 17 июня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не сможет превышать 3 тысячи человек.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге принимает семь матчей.

Вчера, 13 июня, в Северной столице было выявлено 862 новых случая заражения коронавирусом.