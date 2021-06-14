Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника сборной России Максима Мухина.

По мнению эксперта, в матче против Бельгии Мухина следовало выпустить на поле с первой минуты, а Дмитрия Баринова поставить в центр защиты. Орлов отметил, что Мухин не побоялся выйти против такой команды, как Бельгия, потому что для него не существует авторитетов.

«Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот всё время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Куда он делает передачи? Видимо, он не способен их делать. Значит, надо менять. Тренер, это конкуренция», — сказал Орлов на видео у себя в YouTube-канале.

Напомним, сборная России потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:3. В следующем матче подопечные Станислава Черчесова встретятся с Финляндией, игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 16 июня.