Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение сборной Украины от Нидерландов в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Сборная Украины уступила голландцам в первом матче — 2:3, и справедливо будет сказать, что именно сборная Нидерландов была хозяином положения в этом матче. Именно она уверенно владела мячом и резко разгоняла игру. Да так, что скорость принятия решений казалась недоступной для соперников. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко», — написала Канделаки у себя в телеграм-канале.

Напомним, игра проходила вчера, 13 июня, и завершилась со счетом 2:3. Украинская команда отыгралась с 0:2, но на 85-й минуте голландцы вновь вышли вперед. В составе победителей по голу забили Джорджиньо Вайналдум, Воут Вергхорст и Дензел Дамфрис. За Украину по разу отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

В следующем туре Украина сыграет с македонцами (17 июня, Бухарест), а Нидерланды — с австрийцами (17 июня, Амстердам).