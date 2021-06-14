Сборная Польши по футболу встретится со Словакией в первом туре группового этапа Евро-2020. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 14 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервным рефери назначен Иштван Ковач.

Польша и Словакия представляют группу Е, в которую также попали сборные Испании и Швеции. Они проведут свой матч сегодня в 22:00 мск.