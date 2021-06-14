Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на понедельник, 14 июня, зафиксированы 13 721 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 222 408.

За все время пандемии в России было проведено более 143,1 млн миллионов тестов. 126 801 человек скончались, 4 809 647 зараженных успешно преодолели болезнь. У 280 922 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 357 россиян, 9 166 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 7704 новых случая за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 862 новых пациента, в Московской области — 953.