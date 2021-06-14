Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России по футболу на выход из группы после поражения от Бельгии в первом туре Евро-2020.

12 июня российская команда на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге проиграла со счетом 0:3. В другом матче группы В сборная Финляндии нанесла поражении Дании — 1:0.

После первого тура букмекеры обновили коэффициенты на выход команд в 1/8 финала. Теперь шансы россиян оцениваются ниже — коэффициентом 1.95, что соответствует примерно 47% вероятности. Если сборная России завершит выступление на стадии группового этапа, сыграет ставка за 1.85 (53%).

В следующем матче подопечные Станислава Черчесова сыграют с Финляндией, встреча состоится в Петербурге 16 июня. В плей-офф выходят по две команды из каждой группы и четыре лучшие сборные среди третьих мест.