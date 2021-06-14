Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил надежду, что в новом сезоне состоятся все запланированные соревнования по фигурному катанию.

«ISU надеется, что удастся провести все запланированные турниры. И мы ведем к ним подготовку в полном объеме, никаких изменений в этом направлении не было. Но гарантий, конечно, нет. Ситуация в мире по-прежнему нестабильна», — приводит слова Лакерника Telesport.

Специалист добавил, что список участников Гран-при будет опубликован сразу после заседания рабочей группы, запланированного на конец июня.

Напомним, в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса была полностью отменена юниорская серия Гран-при и юниорский чемпионат мира. Взрослые этапы Гран-при проходили в формате национальных соревнований, финал не состоялся. Также были отменены чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и несколько турниров серии «челленджер».