Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о планах работы в московскому клубе.

«Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к „Спартаку“, анализировали команду. Ждём дня, когда познакомимся с командой, с футболистами, и начнём подготовку на сборах. Детально познакомились с чемпионатом России, узнали игроков. Лично ещё никого не видели, но тем не менее, с нетерпением ждём, когда начнём работать», — приводит слова Витории пресс-служба красно-белых.

Португальский специалист поздравил команду с отличными результатами, достигнутыми в минувшем сезоне, и добавил, что пришло время начинать новую страницу.

Напомним, вчера, 13 июня, стало известно, что Витория прибыл в Москву. 51-летний специалист сменил во главе «Спартака» Доменико Тедеско, ушедшего в конце сезона-2020/21. Под руководством немца красно-белые заняли второе место в чемпионате России, уступив только «Зениту», и пробились в Лигу чемпионов.