Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля».

«Нет, я не жалею об уходе из „Ливерпуля“. Я не из таких людей. Я принял решение, потому что почувствовал, что так будет правильно. Не оглядываюсь назад. Даже у ошибок, которые я допускал в карьере, были свои причины. Благодаря ошибкам я стал тем, кем стал», — приводит слова Ловрена FourFourTwo.

Хорват подчеркнул, что не считает уход из «Ливерпуля» ошибкой, потому что за один сезон в «Зените» выиграл уже два трофея.

Напомним, Ловрен выступал за «Ливерпуль» в период с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. С июля 2020 года хорват защищает цвета «Зенита», его соглашение рассчитано на три года.