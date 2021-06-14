Сборная России по футболу проводит подготовку к матчу второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

Как сообщает «Чемпионат», защитник Юрий Жирков не присутствует на тренировке сегодня, 14 июня. Он остался в отеле для прохождения индивидуальных реабилитационных мероприятий. В общую группу вернулся защитник Фёдор Кудряшов, также с командой работают Игорь Дивеев и Далер Кузяев, получивший повреждение в игре с Бельгией.

Напомним, в первом туре группового этапа сборная России на «Газпром-Арене» разгромно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Кузяев был заменен в ходе первого тайма после столкновения головой с соперником. Он покинул поле с подозрением на сотрясение.

Матч с Финляндией состоится 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.