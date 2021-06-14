Сборная Испании по футболу встретится со Швецией на групповом этапе чемпионата Европы. Игра будет проходить в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» сегодня, 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, в роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным рефери назначен итальянец Давиде Масса.

Сборные Испании и Швеции представляют группу Е, в которую также попали Польша и Словакия. Их матч состоится сегодня в 19:00 мск в Санкт-Петербурге.