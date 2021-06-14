Московский Дворец спорта «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер безопасности по COVID-19.

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Оперштаб Москвы».

«ОАТИ выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы «Звери». Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн руб. или закрытие на 90 суток», – гласит сообщение.

Напомним, «Мегаспорт» регулярно принимает соревнования по фигурному катанию. В минувшем сезоне на льду дворца спорта состоялись контрольные прокаты сборной России, этап Гран-при Rostelecom Cup, один из этапов Кубка страны и финал турнира, а также коммерческий старт «Кубок Первого канала». Также в «Мегапорте» проходят ледовые шоу.