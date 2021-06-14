Бывший российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин оценил шансы бойца ММА Александра Емельяненко преуспеть в боксе.

«Он достаточно неплохой парень, если он будет заниматься, то шансы всегда у всех есть. Что говорить о боксе? Он самбо занимался, единоборствами. Это одно и то же, что каратисту сказать: «Ты преуспел в карате? Давай теперь попробуй в боксе преуспеть». Зачем? В принципе, он неплохо боксировал. Если у него будет желание, если ему хочется, то пусть попробует», — приводит слова Поветкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в воскресенье, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры. На профессиональном ринге 41-летний Поветкин провел 40 боёв, одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел 3 поражения, один поединок завершился вничью. Боксер владел титулами временного чемпиона WBC и регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе.

Ранее стало известно, что американский промоутер Дон Кинг требует взыскать с Поветкина 6,5 миллионов долларов. Он подал иск в спортивный арбитражный суд.