Восьмилетний российский фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, отреагировал на новость о том, что стал самым популярным из действующих российских фигуристов.

«Утро разразилось небольшой, но очень приятной новостью! Для вечно сомневающихся, завистливых людей — выкладываю свои охваты, которые на 300 тыс. превышают мои официальные данные», — написал спортсмен у себя в «Инстаграме».

Напомним, Гном Гномыч тренируется в академии «Ангелы Плющенко» под руководством своего отца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Накануне супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, сообщила, что у их младшего сына, восьмимесячного Арсения, появился свой аккаунт в «Инстаграме». На данный момент на его странице три публикации.