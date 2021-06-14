Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после своего ухода из английского клуба.

По словам Ловрена, как футболист он всегда старался выполнять то, что просит тренер, но иногда возникали трудности. Например, когда Деян получил травму, Клопп хотел видеть его на поле.

«Однако мы попрощались друг с другом как друзья. Договорились, что будем созваниваться. Это был очень хороший, открытый разговор. Мы по-прежнему общаемся временами, иногда — в чате. Однажды он написал, что ему не хватает меня в команде. Я не ответил (смеется)», — приводит слова Ловрена FourFourTwo.

Напомним, Ловрен выступал за «Ливерпуль» в период с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. С июля 2020 года хорват защищает цвета «Зенита», его соглашение рассчитано на три года.