Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и её младшая сестра Сабина исполнили зажигательный танец, сидя на лужайке.

Видео было опубликовано в ТикТоке Сабины. На нем девушки исполняют синхронные движения руками под музыку.

Видео: ТикТок Сабины Загитовой pic.twitter.com/hCep4HsOwY — Великий Твитсби (@greattvetor) June 14, 2021

Напомним, Загитова не соревнуется с декабря 2019 года, так как взяла паузу в карьеру. Ранее она не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

В мае фигуристка побывала Японии, где выступила с новым показательным номером. Выступление было приурочено к премьере фильма «Пальма», где Алина сыграла эпизодическую роль. Также фигуристка побывала на предпоказе фильма, который состоялся в городе Одате префектуры Акита.