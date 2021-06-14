Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Джорданом Лойдом. Соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 27-летний Лойд выступал за «Црвене Звезду», с которой выиграл Адриатическую лигу и чемпионат Сербии. В Евролиге команда не смогла пробиться в плей-офф.

Интерес к американцу также проявляли израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и греческий «Олимпиакос».

Лойд начинал свою карьеру в Milton High School в штате Джорджия (США). Его команда два раза выходила в плей-офф чемпионата штата и один раз стал победителем турнира.

Летом 2016 года Лойд выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. На драфте G-League был выбран Fort Wayne Mad Ants. Затем он выступал в составе «Индианы Пейсерс», «Хапоэля», «Торонто Рэпторс» и «Валенсии».