Женская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над Сербией на предварительном этапе Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» и завершилась со счетом 3:0 (25:8, 25:17, 25:23).

Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, россиянкам по итогам предварительного этапа нужно занять место в четверке сильнейших. На данный момент команда под руководством Серджо Бузато идет на шестом месте, имея 23 очка после 12 туров. Столько же у сборной Нидерландов, которая провела 11 игр.

Сборная Сербии осталась на десятой позиции, набрав 14 очков в 12 матчах. На предварительном этапе команды проведут по 15 встреч по туровой системе «каждая с каждой». Всего в Лиге наций выступают 16 команд.