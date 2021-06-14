Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал поражение от Нидерландов (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

«У сборной Нидерландов была солидная поддержка в Амстердаме. Но мы держались и придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за нашу игру против очень достойного соперника. Чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными», — цитирует Яремчука сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Напомним, игра проходила вчера, 13 июня, и завершилась со счетом 2:3. Украинская команда отыгралась с 0:2, но на 85-й минуте голландцы вновь вышли вперед. В составе победителей по голу забили Джорджиньо Вайналдум, Воут Вергхорст и Дензел Дамфрис. За Украину по разу отличились Андрей Ярмоленко и Яремчук.

Команды представляют группу С, в которую также входят Австрия и Северная Македония. Их противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Таким образом, Голландия и Австрия имеют по три очка, Украина и Македония пока баллов не набрали.