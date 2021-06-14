В отеле «Европа» на Михайловской улице Санкт-Петербурга, где проживает сборная Словакии по футболу, произошел пожар.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», возгорание произошло на кухне. К зданию прибыла группа пожарных, сейчас огонь ликвидирован.

Сегодня, 14 июня, сборная Словакии сыграет с Польшей в первом туре группового этапа Евро-2020. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. Перейти на страницу бесплатной трансляции можно по ссылке.

Напомним, Словакия и Польша попали в группу Е, где также играют Швеция и Испания. Сегодня они встретятся в первом туре, матч начнется в 22:00 мск.