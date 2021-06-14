Четвертая ракетка мира грек Стефанос Циципас снялся с травяного турнира категории АТР 500 в Галле, который стартует сегодня, 14 июня.

Об этом сообщает Entry List Updates. Греческий теннисист был посеян под вторым номером, вместо него в основной сетке сыграет лакилузер Янник Ханфман из Германии.

Напомним, в воскресенье, 13 июня, Циципас проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале «Ролан Гаррос», ведя со счетом 2:0 после двух партий. Для грека этот финал стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее его лучшим результатом был выход в полуфинал на Australian Open.

На следующий день после матча Циципас признался, что в день финала в его семье произошла трагедия: его бабушка скончалась за пять минут до того, как теннисист вышел на корт.