Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

В итальянском Римини продолжается предварительный этап волейбольной Лиги наций. Сегодня, 15 июня, мужская сборная России встретится с Сербией в рамках десятого тура. Игра будет проходить на арене «Римини Фьера» и начнется в 11:00 по московскому времени.

Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, российской команде нужно попасть в четверку сильнейших по итогам предварительного раунда. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков после девяти туров.

В активе российских волейболистов победы над Нидерландами, Ираном, США, Австралией и Канадой, в пассиве — поражения от Японии, Польши, Франции и Словении. Стоит отметить, что сборная России является двукратным победителем Лиги наций.

Сербская команда идет на четвертом месте с 19 очками.