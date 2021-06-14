Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал об обстановке в команде после поражения от Бельгии на старте Евро-2020.

«У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всё хорошо. Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Также футболист отреагировал на то, что его назвали лучшим игроком российской команды в прошедшем матче. По словам Фернандеса, он должен и дальше продолжать работать, чтобы становиться лучшим, поскольку сейчас он не согласен с этой оценкой.

Напомним, в первом туре группового этапа Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3, матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Следующим соперником россиян станет сборная Финляндии 16 июня.