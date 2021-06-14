Во вторник, 15 июня, групповой этап чемпионата Европы по футболу продолжится двумя матчами группы F.

Сборная Венгрии сегодня встретится с Португалией, матч будет проходить в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада арбитров Джюнейта Чакыра из Турци.

В 22:00 мск сборная Франции встретится с Германией на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Обслуживать матч будет итальянская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Матчи проходят в 11 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».