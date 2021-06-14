Защитник «Милана» Симон Кьер может стать капитаном команды в следующем сезоне. Клуб высоко оценил действия датского футболиста в тот момент, когда полузащитник национальной команды Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

12 июня в матче группового этапа Евро-2020 Дания встречалась с Финляндией. На 43-й минуте Эриксен без сознания упал на газон. Кьер сразу же проверил, не проглотил ли футболист язык, а затем выстроил вокруг него партнеров по команде, чтобы скрыть происходящее от глаз болельщиков и телекамер. Когда на поле вышла плачущая супруга Эриксена, Кьер оказал ей поддержку.

Болельщики попросили «Милан» наградить датчанина капитанской повязкой, и в клубе одобрили эту идею.

Напомним, Эриксен перенес остановку сердца, но бригаде врачей удалось реанимировать его с помощью дефибриллятора и доставить в госпиталь.