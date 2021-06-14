В Глазго на арене «Хэмпден Парк» стартовал матч группового этапа Евро-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Стартовый свисток к началу игры прозвучал в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Шотландии вышла на матч следующим составом: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Макгинн, Дайкс, Кристи, Л. Купер, Армстронг, Д. Хендри.

Сборная Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Шик, Масопуст, Крал, Янкто, Соучек, Боржил.

Напомним, команды выступают в группе D, которую также представляют сборные Англии и Хорватии. Их матч первого тура состоялся вчера, 13 июня, и завершился победой англичан со счетом 1:0. Единственный гол забил Рахим Стерлинг.