В Галле (Германия) стартовал травяной турнир категории АТР 500. Сегодня, 15 июня, российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют между собой в рамках первого круга.

Матч будет проходить на теннисной арене «Герри Вебер Штадион» и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Также сегодня в борьбу вступает первая ракетка России Даниил Медведев, его соперником станет немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 45-е место в рейтинге АТР. На «Ролан Гаррос» он в первом круге выбил из борьбы Рублева.

Напомним, в обновленной версии чемпионской гонки АТР, опубликованной накануне, Рублев занимает шестую позицию, Медведев — седьмую. Хачанов располагается на 36-й строчке.