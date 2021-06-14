Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с тредбаном для лидера сборной Александра Большунова. Весной в прессе появилась информация, что ОКР приобрёл для лыжника специальный тренажёр, однако сам Большунов опроверг её, заявив, что тредбан был приобретен не для него, а для тестов.

«Очень много всяких разговоров, уже есть даже фейки по этому поводу, — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи». — Тредбан находится в Москве, и сейчас уже можно на нем тестироваться – при желании приезжать в ОКР и изучать свою технику.

Что касается индивидуального тредбана, который Александр хотел себе домой, имеется информация, что «Лукойл» покупает этот тредбан. И Саша поставит его в свой дом».

В сезоне-2020/21 Большунов во второй раз подряд выиграл Большой хрустальный глобус и «Тур де Ски», а на чемпионате мира взял золото в скиатлоне, серебро в эстафете и на 50 км классикой, а также бронзу в командном спринте.