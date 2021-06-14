Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своих планах на первый сезон во главе московского клуба. Специалист заявил, что намерен стать чемпионом России.

«Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого, — цитирует «Спорт-Экспресс» Руя Виторию. — Российский чемпионат сильный, но мы верим, что сможет создать команду победителей. Плюс нас ждет юбилейный год клуба».

Руй Витория сменил во главе «Спартака» Доменико Тедеско, который покинул клуб летом по истечению контракта. Последние три года подряд чемпионом России становится «Зенит».

Руй Витория ранее руководил рядом португальских клубов, включая «Бенфику» (с 2015 по 2019 год). С лиссабонцами он выиграл два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Португалии, а также Кубок португальской иги. После ухода из «Бенфики» в январе 2019 года он возглавил «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул спустя два года.