Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате». Об этом в Instagram сообщил президент клуба Магомед Даудов. По его словам, обязанности 38-летнего ивуарийца будет определять сам Талалаев. Контракт с Туре рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Для тренерского штаба и игроков нашей команды приход человека с мировым именем является важным фактором, — написал Даудов. — Яя Туре может передать коллективу свой богатый опыт. Это положительный момент в целом для Российской премьер-лиги. Приветствую Яя Туре в нашем дружном коллективе, желаю ему успешной работы и побед с командой «Ахмат».

В бытность футболистом Туре защищал цвета бельгийского «Беверена», украинского «Металлурга» из Донецка, греческого «Олимпиакоса», французского «Монако», испанской «Барселоны», английского «Манчестер Сити» и китайского «Циндао Хайню», который покинул в 2020 году. С февраля этого года Туре входил в тренерский штаб Романа Санжара в донецком «Олимпике».

С «Барсой» Туре выиграл два чемпионата, Кубок, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. С «Ман Сити» завоевал три титула чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок Англии и три Кубка английской лиги.

Кроме того, Туре провел 102 матча и забил 19 мячей за сборную Кот-д’Ивуара. В 2016 году он выиграл Кубок африканских наций, а в 2006 и 2012 году брал серебро турнира. Также футболист принял участие в трех чемпионатах мира — 2006, 2010 и 2014 года.