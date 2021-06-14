По итогам первого тура группового турнира Евро-2020 сборные России и Украины набрали ноль очков, проиграв фаворитам своих групп. Но какие же разные впечатления были от этих нулей! Команда Станислава Черчесова выглядела плюшевыми игрушками на фоне мощных бельгийцев, а по ходу матча порой так прижималась к воротам, что казалось, будто соперники разыгрывают большинство в водном поло. Подопечные Андрея Шевченко же выдали на пару с мощными голландцами пока что лучший матч турнира. В первом тайме, несмотря на нули на табло, команды не давали зрителям скучать. А во втором, даже пропустив дважды за семь минут, украинцы не сдались и бились до последнего. И даже сумели сравнять счет! А Андрею Ярмоленко вообще удался гол-шедевр, который наверняка будет претендовать на титул лучшего забитого мяча Евро.

В концовке встречи, правда, разница в классе дала о себе знать, и голландцы вырвали-таки три очка. Однако украинцы всё равно заслужили аплодисменты за свою самоотверженную игру. Так в чем же причины прогресса сборной за последние годы?

Для начала стоит отметить, что это далеко не самая сильная сборная Украины в истории. Вспомните состав команды на рубеже веков. У Йожефа Сабо и Валерия Лобановского в распоряжении были лучший вратарь в постсоветской истории Александр Шовковский, защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный, связка форвардов Андрей Шевченко — Сергей Ребров и другие яркие футболисты. Однако та команда не могла даже пробиться в финальные стадии турниров – вечно не хватало совсем чуть-чуть.

Вполне возможно, что и нынешней Украине было бы сложнее пробиться на Евро, если бы не аттракцион невиданной щедрости от УЕФА, раздувшего финальную стадию аж до 24 команд. Об этом, кстати, забыли многие эксперты, хвалившие в 2019 году Черчесова, что сборная России впервые за долгие годы вышла на крупный турнир без нервотрепки. Тем не менее, отрицать прогресс жовто-блакитных было бы неправильно. И на самом деле особых секретов в нем нет. Всё дело в грамотном подходе тренерского штаба и футболистов.

Шевченко набрал себе очень мощную команду

Непосвященных болельщиков удивляет, как Андрею Шевченко, не имевшему минимального тренерского опыта, с ходу доверили главную команду, и у него, пусть и не сразу, начало всё получаться. Особенно на фоне стереотипа, что великие игроки не могут стать великими тренерами (Беккенбауэр, Зидан и Кройф смеются в обнимку). Однако при анализе штаба сборной надо смотреть глубже. Шевченко – король украинского футбола. А короля делает свита.

Первый ассистент Шевы – не кто-нибудь, а сам Мауро Тассотти. Одна из легенд «Милана», в котором Шевченко провел лучшие годы карьеры. Тассотти успел немного поработать и главным тренером «россонери», однако гораздо гораздо больше прославился как многолетний помощник сперва Карло Анчелотти, а потом Массимилиано Аллегри и других специалистов. Всего Тассотти проработал в «Милане» 15 лет, причем в лучшие годы клуба в XXI веке. При Тассотти «Милан» выиграл два последних чемпионства, последний Кубок, две последних Лиги чемпионов.

Вторым важным лицом в сборной можно назвать тренера вратарей. Многие ошибочно считают, что им является многолетний голкипер сборной Александр Шовковский, однако он входит в штаб как обычный ассистент. А с вратарями работает гораздо более опытный специалист. Педро Харо до сборной Украины трудился в «Днепре», а до этого – в мадридском «Реале», где тренировал самого Икера Касильяса! А теперь вспомните, как играл Георгий Бущан с голландцами, вытаскивая порой практически мёртвые мячи.

Менее заметными, но не менее значимыми фигурами в штабе украинцев можно назвать двух практически тёзок Шевченко — Андреа Малдеру и Андреа Адзалина. Малдера долгие годы работал с молодежью всё того же «Милана» и отвечает за аналитику игроков. Адзалин занимается физподготовкой. За его плечами, в частности, работа в «Лестере» в тот самый безумный чемпионский сезон. Тренер по физподготовке зачастую может стать едва ли не ключевой фигурой в скоротечном чемпионате Европы. Вспомните, например, как в 2004 году Мостовой был отчислен из сборной за то, что пожаловался на неправильную подготовку «физики» футболистов. А четыре года спустя Гус Хиддинк включил в свой штаб легендарного Раймона Верхейена, благодаря которому россияне летали по полям Австрии и Швейцарии.

Иными словами, Шевченко окружил себя опытными специалистами, знающими свое дело и имеющими за плечами успешный опыт работы в клубах.

Неожиданный «помощник» Шевченко – Луческу

В 2008 году вся Россия качала на руках Гуса Хиддинка, принёсшего стране бронзовые медали Евро. Но говоря об этом успехе было бы неправильным игнорировать неожиданную клубную помощь в лице тренера «Зенита» Дика Адвоката. Именно Адвокат развил игровые качества Александра Анюкова, разглядел талант в уже немолодом Константине Зырянове и главное – доверил роль лидера Андрею Аршавину, даже несмотря на конфликт в начале 2007 года. В результате все трое сыграли неоценимую роль в успехе сборной на том Евро. Наверняка пользу принес бы и раззабивавшийся у Адвоката Павел Погребняк, но с ним в дело вмешалась травма, и геройствовать на острие довелось уже Павлюченко.

Похожая ситуация сейчас наблюдается и в сборной Украины. Её прогресс был бы немыслим без успехов базового клуба – киевского «Динамо». В украинском футболе традиционными поставщиками кадров для сборной оставались киевляне и «Шахтёр». Однако на этом Евро из полевых игроков в заявку попали только пять «горняков» и целых девять представителей столичного клуба. А в матче с голландцами в старте расклад и вовсе был пять к одному! Да что там говорить, вечная вотчина «Шахтёра» — линия обороны – практически полностью укомплектована динамовцами! Из восьми защитников сборной Украины пятеро представляют Киев, двое – Донецк, еще один (Эдуард Соболь) выступает за «Брюгге».

И огромная заслуга в этом принадлежит Мирче Луческу, при котором «Динамо» действительно преобразилось. Не обращая внимание на обструкцию фанатов, припоминавших тренеру его «шахтёрское» прошлое, Луческу последовательно выстраивал столичную команду, подтягивал к основе молодёжь и главное – наладил игру в обороне. При бывшем наставнике «Зенита» по-новому раскрылись Шапаренко, Караваев, Миколенко, Цыганков (который, правда, с голландцами остался в запасе), а настоящим открытием стал 18-летний защитник Илья Забарный. Специалист в воротах окончательно сделал ставку на Бущана, который даже смог отобрать пост первого номера в сборной у преемника Шовковского Андрея Пятова.

Подробнее о работе Луческу в «Динамо» вы можете почитать в нашем апрельском материале.

Украинские футболисты не боятся ехать за рубеж и сидеть в запасе

В составе нынешней сборной Украины восемь футболистов представляют иностранные клубы. В России таких игроков всего четыре. И то Алексей Миранчук играет в Европе первый сезон, а Денис Черышев всю жизнь прожил в Испании и является продуктом пиренеского футбола, а не российского.

Одной из главных причин нежелания россиян уезжать за границу называются зарплаты в российском футболе (пресловутое «нас и здесь неплохо кормят»). Однако не стоит забывать и о таком вредном аспекте, как «мы и сами с усами». Как часто от российских игроков можно услышать надменное «не хочу ехать к середнякам, мне интересны только команды, ставящие перед собой серьёзные задачи». Амбиции – это, конечно, хорошо, но и свой уровень знать тоже нужно. Ну не позовут нас в «Реал» и «Барселону» сейчас! Даже к Дзюбе в лучшие годы присматривался не «Манчестер Юнайтед», а «Вест Хэм».

И потом, разве возможность играть в топовом чемпионате против топовых клубов – это не амбициозные задачи? Российские клубы встречаются с условным «Челси» или «Манчестер Сити» только дважды за сезон в Лиге чемпионов. А «Вест Хэм» играет с такими «челсями» по семь-восемь раз за год!

Александр Зубков не побрезговал ехать в скромный чемпионат Венгрии (пусть и к гранду «Ференцварошу» и украинскому тренеру Сергею Реброву). И вышел в стартовом составе на матч с голландцами. Жаль, только сломался уже на 13-й минуте.

Руслан Малиновский уехал в чемпионат Бельгии и благодаря стараниям был замечен «Аталантой», где, в отличие от Миранчука, сейчас является одним из основных игроков.

Яремчук с 2017 года также играет в Бельгии за «Гент». А вчера забил и отдал голевой пас в игре с соседними Нидерландами.

Зинченко не побоялся броситься в «омут с головой» и рванул в «Манчестер Сити», зная, что его ждут мытарства по арендам. И что в итоге? В итоге он не только быстро закончил арендные поездки, но и с каждым месяцем все прочнее забивает место в основном составе «горожан».

Кстати, случай с Зинченко – еще один важный фактор менталитета украинских игроков. Они не сдаются после первых неудач. Вспомните, как в 2008-2009 году за границу уехала сразу большая группа российских игроков. И почти все они довольно быстро вернулись в Россию после того, как на Западе перестало получаться. Разве что Погребняк старался закрепиться и пробовал себя в разных командах, но под конец сдался и он. Жирков вернулся в 2011 году, Павлюченко и Билялетдинов– в 2012-м, Аршавин – сперва в 2012-м и окончательно – в 2013-м. Вот и после скомканного сезона в «Аталанте» уже поползли слухи, что Миранчука арендует «Зенит»…

Похожим образом мог поступить и Зинченко, поначалу протиравший штаны в «Ман Сити». Но не сдался, продолжил выгрызать место в составе. Так же поступил и Ярмоленко. После неудачного сезона в Дортмунде перешел в клуб рангом пониже – в «Вест Хэм». Где тоже не всегда попадал в состав. Зато в матче с Нидерландами вышел с капитанской повязкой и забил шикарный гол с дальней дистанции.

Разумеется, «держаться в Европе до последнего» — не универсальный совет. Тот же Коноплянка после неудач в «Севилье» и «Шальке» вернулся в Украину и прекрасно чувствует себя в «Шахтёре». Скорей всего, он бы поехал на Евро-2020, но не успел восстановиться после мышечной травмы. Однако можно взглянуть на Черышева, который, если бы вернулся в Россию, наверняка бы уже закончил с футболом, как в своё время сделали Иван Саенко и Виктор Будянский. Последний был воспитанником «Ювентуса», играл в Серии A, а перейдя в российские «Химки» закончил практически сразу. Черышев, мучаясь вечными травмами, продолжает пылить в Испании и попадает в сборную на Евро.

Разумеется, похвала тренерам и игрокам сборной Украины после матча с Нидерландами легко и быстро может закончиться. Это же очень по-славянски: выложиться с грозным врагом, а затем оступиться на более слабых. И если украинцы будут терять очки с Австрией и Северной Македонией, то заслуженно получат дозу критики. И ситуация «боевой» Украины и «плюшевой» России сейчас примерно идентичная: и тем, и другим надо брать хотя бы четыре очка в оставшихся играх, чтобы надеяться на места в плей-офф. Практика прошлого Евро показывает, что может хватить и трёх, снова скажем спасибо аттракциону невиданной щедрости УЕФА. Однако уже сейчас можно сказать: России для побед над Финляндией и Данией нужно срочно что-то менять в тактике и составе. Украине для побед над Австрией и Северной Македонией достаточно играть в том же духе.