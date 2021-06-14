Сборная Чехии победила Шотландию в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со счетом 2:0. Дубль в составе чехов оформил Патрик Шик. 25-летний форвард «Байера» отличился на 42-й и 52-й минуте. В составе чехов 67 минут отыграл хавбек «Спартака» Алекс Крал.

Команды играли в следующих составах:

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Купер, Хендри (Макгрегор, 67), О’Доннелл (Форрест, 79), Армстронг (Фрэйзер, 67), МакГин, Мактоминей, Робертсон, Дайкс (Нисбет, 79), Кристи (Адамс, 46).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Борил, Соучек, Крал (Холеш, 67), Масопуст (Выдра, 72), Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Шик (Крменчик, 87).

Помимо Чехии и Шотландии, в группе D играют Англия и Хорватия, которые провели свой матч вчера. Англичане победили 1:0. Таким образом, Чехия временно возглавила квартет.