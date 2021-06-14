Футболисты «Зенита» провели первую тренировку в летнее межсезонье перед стартом чемпионата России-2021/22. Занятие прошло на клубной базе.

Напомним, что в ближайшие недели «Зенит» не может рассчитывать на футболистов сборных: Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Артём Дзюба вошли в состав национальной команды России на Евро-2020, Деян Ловрен заявлен на турнире за Хорватию. Кроме того, Вильмар Барриос попал в заявку Колумбии на стартовавший этой ночью Кубок Америки, а Сердар Азмун помогает Ирану в отборочных матчах чемпионата мира-2022.

28 июня «Зенит» улетит в Австрию на тренировочные сборы, которые пройдут по 11 июля. 3 июля чемпионам России предстоит товарищеский матч с немецким «Шальке».

Сезон для «Зенита» стартует 17 июля. Петербуржцы разыграют Суперкубок России с «Локомотивом», игра состоится на стадионе в Калининграде.