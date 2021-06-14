Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться во второй круг теннисного турнира в немецком Халле в парном разряде. В матче первого круга российский дуэт уступил в трех сетах Феликсу Оже-Альяссиму из Канады и Хуберту Хуркачу из Польши.

Счет по сетам — 3:6, 6:3, 5:10. Матч длился 1 час 12 минут. Канадско-польский тандем 12 раз подавал навылет, Хачанову и Рублеву удалось это сделать только один раз. При этом они допустили три двойных ошибки против двух у соперников.

Дуэтам удалось взять по две подачи друг у друга в первых двух сетах.

Оже-Альяссим и Хуркач во втором круге встретятся с голландцами Уэсом Колхофом и Жаном-Жюльеном Ройером.