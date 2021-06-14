На стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге стартовал матч первого тура группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 Польша — Словакия.

В стартовом составе поляков появились два футболиста «Локомотива» — Мачей Рыбус и Гжегож Крыховяк. У Словакии на левом фланге вышли два экс-игрока «Зенита» — защитник Томаш Губочан и полузащитник Роберт Мак.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Беднарек, Рыбус, Линетты, Крыховяк, Клих, Юзвяк, Левандовски, Зелиньски.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Сатка, Шкриньяр, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Хамшик, Дуда.

Игру судит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

Изначально игра должна была пройти в Дублине, но три матча Евро из столицы Ирландии были перенесены в Санкт-Петербург.