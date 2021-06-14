На телеканале «Матч ТВ» прошел скандальный эфир с участием комментатора Дмитрия Губерниева и певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Бузова стала гостьей передачи «Все на матч!», в котором Губерниев решил задать ей каверзный вопрос, выдумав имена тренеров и футболистов: «Вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, Черчесова, или все-таки знаменитая советская, тренера Ефроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем?»

Бузова ответила, что просто болеет за российских футболистов, а Губерниев потребовал ее ответить на заданный вопрос.

«Если вы мужчина, это вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Это хамство!» — сказала Бузова.

В ответ на это Губерниев процитировал шуточный вопрос без правильного ответа из книги «Малыш и Карлсон», спросив, «перестала ли она пить коньяк по утрам».

После этих слов Бузова не сдержала слез и произнесла: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака», после чего покинула студию канала.