Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков допустил, что клуб натурализует французского защитника Самюэля Жиго. Данный вопрос будет обсуждаться, если футболист подпишет новый контракт с красно-белыми. Его действующее соглашение истекает через год — 30 июня 2022 года.

«Этот вопрос у нас стоит давно, месяца три назад это обсуждали, но для этого продвижения нужно опять же разобраться с продлением контракта, — цитирует ТАСС Мележикова. — Если он скажет, что хочет продлить контракт и даст согласие на гражданство, тогда мы над этим начнем работать, пока мы это прорабатываем».

27-летний Жиго в сезоне-2020/21 провел за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал один голевой пас. В московском клубе он выступает в центре обороны вместе с основным защитником сборной России Георгием Джикией.

В состав сборной России по футболу на Евро-2020 входит один натурализованный игрок — бразилец Марио Фернандес из ЦСКА. Кроме того, за последние годы в национальную команду вызывались еще два натурализованных бразильца — вратарь «Локомотива» Гильерме нападающий «Краснодара» Ари. Также за сборную играли натурализованные уроженцы СССР Роман Нойштедтер и Константин Рауш, ранее выступавшие за сборные Германии разных возрастов.